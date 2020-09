Dode bij explosie in bedrijfspand Overvecht

Maarten Rademaker volgt Marius Willems op bij LDIJ in raad IJssel­stein

4 september Maarten Rademaker komt vanaf 1 oktober namens LDIJ in de raad van IJsselstein. Hij neemt de plaats in van Marius Willems, die in 2018 namens LDIJ werd gekozen in de raad, maar in juli 2019 de partij verliet en verderging als Lijst Willems.