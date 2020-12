Dode bij ongeval op A2 bij Oudenrijn, mogelijk explosieven in één auto, snelweg afgesloten in beide richtingen

Nieuwegein stopt na tien jaar met scheiden plastic afval

22 december Nieuwegeiners hoeven in het nieuwe jaar hun plastic- en verpakkingsafval niet meer te scheiden van de rest. Zijn ze daarmee terug bij af of juist koploper? In het vervolg haalt een machine van de vuilverwerker het PMD-afval achteraf uit het vuilnis. Dat is volgens de gemeente efficiënter dan de huisvlijt van de afgelopen tien jaar.