Dode en twee zwaargewonden na botsing tram en camper in Utrecht

Weg der Verenigde NatiesBij een botsing tussen een tram en een camper op de kruising van de Weg der Verenigde Naties en de Overste den Oudenlaan in Utrecht is vanochtend een man overleden. Twee anderen raakten gewond. Dat bevestigt de politie.

De hulpdiensten kwamen met veel materiaal ter plaatse en probeerden het inmiddels overleden slachtoffer, de bestuurder van de camper, nog te reanimeren. Een vrouw en een kind werden ook uit de camper geslingerd. De vrouw werd tientallen meters van de camper zwaargewond aangetroffen. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Door de harde klap werd de volledige voorkant van de camper eraf geslagen. © GinoPress B.V. Zowel de camper, die een Belgisch kenteken heeft, als de tram kwamen uit de richting van het centrum van de stad. De bestuurder van de camper wilde links de Overste den Oudenlaan inslaan, maar werd toen vol geraakt door de aankomende tram. Door de harde klap werd de volledige voorkant van de camper eraf geslagen. De volledige inhoud van het voertuig, waaronder matrassen, knuffels en kussens, ligt over het wegdek bezaaid. Naast de tram op het spoor ligt een van de wielen van de camper.

,,Het moest hier helaas een keer fout gaan,” zegt Theo de Waal, die niet ver van de plek waar het ongeluk gebeurde woont. ,,Ik zie dagelijks dat auto's hier proberen te keren. Vaak gaat het maar net goed. Het is niet voor niks dat er een bord staat.” Via dat bord worden weggebruikers gewaarschuwd niet om te keren via de trambaan. ,,Maar als je navigatiesysteem zegt dat je links af moet slaan, wat doe je dan? Het is vreselijk dat het nu zo is mis gegaan.”

In de tram zaten ongeveer twintig passagiers. Zij zijn door de hulpdiensten uit de tram gehaald. Het is nog niet bekend of er ook inzittenden van de tram gewond zijn geraakt. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeval. Een speciaal team van de politie dat is gespecialiseerd in onderzoek naar verkeersongevallen doet uitgebreid onderzoek naar het ongeluk.

Het ongeval zorgt voor grote verkeersopstoppingen in de stad. Auto- en busverkeer vanaf Graadt van Roggenweg is momenteel gestremd. Dit zal waarschijnlijk nog enkele uren gaan duren. Momenteel is er geen tramverkeer mogelijk tussen Utrecht en Nieuwegein Zuid/IJsselstein Zuid.