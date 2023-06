Dode man aangetroffen in woning in Rhenen, politie doet onderzoek

FOTOSERIE Zuchten en zweten in kleurrijke kostuums: duizenden bezoekers trotseren warmte voor Dutch Comic Con

De Jaarbeurs in Utrecht was dit weekend het toneel van Heroes Dutch Comic Con. Ondanks de tropische temperatuur wandelden veel bezoekers geschminkt en in zware uitdossing door de beurshallen. Vermomd als superheld of slechterik ontsnapten zij voor een paar uur aan de realiteit van alle dag.