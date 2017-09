Dode man gevonden in Catharijnesingel

Politie zoekt nog steeds naar verdachte dodelijke steekpartij

13:04 De politie is nog steeds op zoek naar de man die verdacht wordt van het doodsteken van de 18-jarige Ymesgen Lebasi in mei van dit jaar in de Utrechtse wijk Hoograven. In het tv-programma Opsporing Verzocht wordt morgenavond aandacht aan de zaak besteed.