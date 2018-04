Dode man gevonden in de Utrechtse Kroonstraat

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:05 Vanaf vandaag kun je je stalen ros neerzetten in de nieuwe fietsenstalling Knoop. Er is pal naast Utrecht Centraal plek gemaakt voor 3.000 fietsen, die verspreid kunnen worden neergezet op drie verdiepingen. De ingang is aan de voet van de Moreelsebrug aan de kant van de Jaarbeurs. Daar kun je op borden ook direct zien of er nog een plekje vrij is voor je glimmende trots. De stalling is doordeweeks open van 06.30 tot 00.00 uur. Op zaterdagen en zondagen opent hij om 07.00 uur.