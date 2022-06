Dode man op Pieterskerkhof is een 22-jarige Utrechter, politie zit nog vol vragen over toedracht

Niels de Bruin geniet van promotie met DESTO: ‘Carrière zo afsluiten is een prachtige climax’

Niels de Bruin (33) stopte drie jaar geleden met keepen, maar bleef wel lid van DESTO, zodat de club in geval van nood een beroep op hem kon doen. In februari kwam het telefoontje dat ze de oud-doelman nodig hadden. Met De Bruin onder de lat promoveerde DESTO gisteravond via een 2-1 zege op Stormvogels naar de tweede klasse. ,,Nu is het klaar.”

