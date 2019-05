Dode na explosie aan Rooseveltlaan in Kanaleneiland; drie woningen uitgebrand

Kanaal­straat onveilig? ‘Volgende schietpar­tij kan net zo goed in een andere wijk zijn’

17:39 Bij winkeliers en publiek in de Utrechtse Kanaalstraat is het dodelijke schietincident van donderdagavond het gesprek van de dag, maar van collectieve angst is geen sprake. ,,Het is schrikken, maar dit kan overal in de stad gebeuren’’, is een veelgehoorde reactie.