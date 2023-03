Dodelijk ongeluk op spoor bij Maarn, machinist komt om het leven, gestrande reizigers met bussen vervoerd

Bij een aanrijding op het spoor bij Maarn viel vanavond een dodelijk ongeluk te betreuren. Dat was tussen Driebergen/Zeist en Maarn. Een machinist was op het spoor in aanraking gekomen met een trein.