Dodelijk slachtoffer bij ongeval op A27, snelweg in beide richtingen afgesloten

update + videoBij een ongeval op de A27 bij Hagestein is vanmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen. Twee auto's kwamen in botsing met een vrachtwagen, waarna twee auto's in brand vlogen. De weg is nog volledig afgesloten voor onderzoek.

Volledig scherm © Koen Laureij

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De weg is in beide richtingen afgesloten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn bij het ongeval twee auto’s in brand gevlogen. Een ooggetuige vertelt het AD dat een van de auto’s explodeerde. ,,Hoe het ongeval is gebeurd, heb ik niet gezien. Maar toen ik erlangs reed begon het te knallen. Toen explodeerde de auto.’’

Volledig scherm Een van de auto's die bij het ongeluk betrokken is, knalde vermoedelijk op de achterkant van een vrachtwagen. © Peters Hotnews

Op dezelfde snelweg gebeurde nog een ongeval, ter hoogte van knooppunt Everdingen. Daar belandde een vrachtwagen in de vangrail. Dit gebeurde op de andere weghelft. Het verkeer dat achter ongeval kwam vast te staan, wordt begeleid om terug te rijden. De weg is voorlopig nog afgesloten voor onderzoek. Geadviseerd wordt om te rijden via de A2 en de A15.

In beide richtingen staat een flinke file in verband met de ongelukken. Het verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A2.

Volledig scherm De rook is in de verre omgeving zichtbaar. © Rijkswaterstaat