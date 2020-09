Dodelijke explosie zorgt voor schrik én veel vragen op bedrijventerrein in Overvecht

Wat er precies is voorgevallen, weet bijna niemand. Maar rond twee uur was er in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Californiëdreef in Utrecht een explosie. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bevestigd. Waar het slachtoffer vandaan komt is niet bekendgemaakt. De politie is sowieso nog niet scheutig met informatie. Zo is nog onduidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. Om meer te weten te komen heeft de politie beelden van camera’s bij omliggende bedrijven opgevraagd.