Dodenherdenking mag dit jaar weer als vanouds: met veel publiek op het Domplein

Ook bijzonder dit jaar: voorafgaand de herdenking is in de Domkerk de jeugdtheatervoorstelling TRUUS te zien, over de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier, die op haar 22ste een NSB-politiecommissaris doodschoot. De voorstelling is gebaseerd op de biografie die historica Jessica van Geel over het leven van de verzetsstrijder schreef. Dat boek ligt sinds begin deze maand in de boekhandel.