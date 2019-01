“Doe áltijd aangifte!” Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?

Geweld tegen hulpverlenersOp zeker negen verschillende plekken in de provincie Utrecht is rond de jaarwisseling geweld gebruikt tegen hulpverleners. Maar aangifte hiervan deden de betrokken agenten en brandweerlieden lang niet in alle gevallen, terwijl er tegelijkertijd campagnes zijn waarin burgers worden gevraagd om áltijd aangifte te doen. Politievakbond ACP wil opheldering.