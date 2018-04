Doe jij mee aan het NK Schreeuw als een Meeuw?

Het begon als een grap, maar is nu een echt evenement geworden: het NK meeuwenschreeuwen in Cothen. De winnaar krijgt een gouden meeuw en een avond gratis drinken. ,,En natuurlijk eeuwige roem”, zegt Kevin Jansen van het Dorpshuys Cothen. In België werd eerder dit jaar voor het eerst een kampioenschap meeuwenschreeuwen gehouden. Jansen zag het filmpje op YouTube en bedacht de allereerste Nederlandse versie. ,,We hebben een bericht op Facebook geplaatst waarin we mensen oproepen om zich op te geven. Iedereen dacht eerst dat het een grap was, maar er kwamen zoveel leuke reacties dat het nu een echt evenement is geworden.”

Brandweer

De Belgische kampioen meeuwenschreeuwen is Antwerpense brandweerman Dennis Mertens (32). ,,Ik werd eigenlijk gedwongen door mijn collega’s bij de brandweer om mee te doen”, vertelt hij. Inmiddels is het imiteren van een meeuw in België een fenomeen aan het worden. Mertens: ,,Ik werd vorige week al benaderd door de VRT voor een televisieopname. Ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen.”



De Belgische meeuwenschreeuwers werden beoordeeld op geluid en inlevingsvermogen. Hoe het Nederlandse kampioenschap er precies uit gaat zien, weet initiatiefnemer Jansen nog niet. ,,Er moet nog invulling worden aan het idee. Wel zullen er juryleden zijn die de deelnemers zullen beoordelen, maar we weten nog niet wie dat gaan doen.”



Het kampioenschap in België is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de slechte reputatie van de meeuw. De bedenker van het Nederlandse kampioenschap vond het idee vooral leuk. ,,Maar we hopen natuurlijk wel dat de vogelbescherming aanwezig zal zijn en dat we met het kampioenschap kunnen laten zien dat meeuwen niet alleen maar irritant zijn”, zegt Jansen.