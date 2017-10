Dokterskinderen mogen even zelf arts zijn (terwijl hun ouders werken)

VideoZo’n 180 kinderen brachten vandaag, gezond en wel, een dag door in het ziekenhuis. Het Antonius, in Nieuwegein, Utrecht en Woerden, ving kinderen van verplegend personeel op, zodat die gewoon aan het werk konden tijdens de lerarenstaking.

Eloise van der Rouppe (5) kijkt uiterst serieus. Haar knuffelolifant heeft zijn slurf gebroken. Poppendokter Desirée Gerritsen, in het dagelijks leven secretaresse van de Raad van Bestuur, wikkelt hem in het verband.

Is hij nu weer beter? ,,Bijna”, fluistert Eloise waarna ze doorloopt naar de geïmproviseerde gipskamer. Daar heeft Antoni van de Braak (4) zijn arm al in het gips. Wat er is gebeurd? ,,Niks. Het is nepgips”, zegt hij. Hij vindt het overduidelijk een rare vraag.

Dag vrij

Maar liefst 180 kinderen worden deze donderdag opgevangen in het Antonius Ziekenhuis, waarvan 111 op de locatie Nieuwegein. De leraren staken, maar ouders die in de zorg werken, kunnen niet zomaar een dag vrij nemen. En dus kwam het ziekenhuis ze tegemoet.

Quote De leeftijd in de Raad van Bestuur-gang is opeens stukken gedaald" Douwe Biesma, bestuursvoorzitter St. Antonius

,,We hoorden een paar weken geleden van de staking. Dat was voor een deel van ons personeel wel even een slikmoment, dat ze dachten: oeh wat gaan we doen die dag? Toen hebben wij bedacht kinderopvang voor de dag te organiseren”, vertelt Karen Leijnse, die de eendaagse kinderopvang coördineert.

Volledig scherm Eloise van der Rouppe laat de slurf van haar knuffelolifant ingipsen door poppendokter Desirée Gerritsen. © Koen Laureij

De belangstelling was onverwacht groot. De oudste kinderen gingen daarom voor de ochtend naar sporthal Merwestein om te gymmen. Het auditorium, als voormalig katholiek ziekenhuis mét kruis aan de muur, doet dienst als kantine en speelruimte, en de activiteiten voor de kleintjes zijn op de HR-afdeling.

Briljant idee

,,De leeftijd in de Raad van Bestuur-gang is opeens stukken gedaald", lacht voorzitter Douwe Biesma die even komt kijken. Pabo-studenten van de Marnix Academie en vrijwilligers en niet-verplegend personeel van het ziekenhuis springen bij.