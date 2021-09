Doktoren staan voor raadsel; Koen (20) heeft gat van 2,5 jaar in zijn geheugen: ‘Helemaal de weg kwijt’

Kermis in Utrecht: opstootjes, vechtpar­tij­en en vuurwerk naar kinderwa­gens gegooid: ‘Bloedlink’

15:10 Opstootjes, vechtpartijen en baldadig gedrag van groepjes jongeren verstieren het kermisplezier in het Utrechtse Griftpark. De gemeente liet de kermis maandagavond eerder sluiten, de beveiliging in de avonduren is opgeschaald. Bezoekers zeggen dat er zelfs vuurwerk richting kinderwagens is gegooid. ,,Bloedlink.’’