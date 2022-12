Dolle vreugde in Utrechtse straten na winst van Marokko op Portugal

Onder andere in de Kanaalstraat gingen supporters van Marokko de straat op. Het Marokkaanse team nam het aan het einde van de middag op tegen Portugal, in de kwartfinale van het WK in Qatar. Na de 1-0 winst barstte het feest in de stad los. Nog nooit kwam een Afrikaans land zo ver in het wereldkampioenschap.

De Kanaalstraat is inmiddels voor alle verkeer afgesloten. Er wordt vuurwerk afgestoken en vanuit auto’s getoeterd. Ook elders in de stad, waaronder Kanaleneiland, wordt feestgevierd. Op het Westplein, aan de rand van Lombok, staat ook alles vast. Veel mensen proberen de wijk in te komen, de meesten te voet. Er zijn opvallend veel families met kinderen op de been.

Ook elders in het land gingen zaterdagavond Marokkaanse fans de straat op. Zo was er traditioneel feest bij rotonde De Stier in Amersfoort.

Voorbereid

Burgemeester Dijksma gaf eerder deze week al aan voorbereid te zijn op de wedstrijd van vandaag. Eerder deze week vierden Marokko-fans ook feest op de Kanaalstraat. Na de winst op Spanje dinsdagavond sloeg de sfeer om en moest de ME ingrijpen om de orde te handhaven. Dijksma noemde de gebeurtenissen ‘ontzettend zuur’ en het gedrag van de groep tegenover agenten, die werden bekogeld met vuurwerk, flessen fietsen, ‘onacceptabel’.

Gemeente en politie hebben zich ook dit keer voorbereid en moskeeën, theehuiseigenaren en jongerenwerkers werken samen, gaf Dijksma al aan. ,,We zijn op alle scenario’s voorbereid.”

