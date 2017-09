Dollemansrit in Houten eindigt tegen boom

Dat meldt de politie Houten op Facebook. De 20-jarige bestuurder reed rond 23.30 uur met hoge snelheid door de 30-kilometerzone en probeerde daarbij een ander voertuig in te halen. Bij deze halsbrekende inhaalmanoeuvre raakte hij een boom.

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Of de jonge bestuurder onder invloed was en verwondingen heeft overgehouden aan het ongeluk, is niet bekend.