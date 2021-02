Dollemansrit van plofkrakers Max (23) en Göktug (21) eindigt tegen kunstwerk voor politiebureau in Zeist

Het is 23.30 uur als Max D. (23) vorig jaar op 17 mei in Amsterdam achter het stuur van een gestolen Audi kruipt. Even later ploft Göktug P. (21) uit Utrecht bij hem in de bijrijdersstoel neer. De twee mannen kennen elkaar niet, zeggen ze. Onderweg roken ze een joint. Waar ze heen gaan, weten ze naar eigen zeggen niet. De navigatie stond al ingesteld.