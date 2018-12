Domien Verschuuren heeft nog geen zin in daten

De Qmusic-dj was elf jaar samen met Caroline en vroeg haar een jaar geleden ten huwelijk. In de lente van het afgelopen jaar sloeg echter de twijfel toe. ,,We zijn samen volwassen geworden. Blijkbaar, ergens, zijn we toch stilletjes ieder een andere weg gaan bewandelen. Dat beseffen en elkaar daarom loslaten, dat doet pijn. Het was de juiste stap, hoe moeilijk ook.’’