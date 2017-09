Dominee in Driebergen geschorst voor ‘grove zonde’

Dominee Leo van der Meij is geschorst voor een ‘grove zonde’. Dat heeft de kerkenraad van de christelijk gereformeerde kerk in Driebergen besloten. Wat de 67-jarige dominee heeft gedaan, wil de kerk niet openbaar maken.

De schorsing werd afgelopen zondag bij de vroege dienst bekendgemaakt door een ouderling van de kerk. Van der Meij, die in Leersum woont, is sinds 1997 predikant bij deze gemeente. D. Oskam, tweede voorzitter van de kerkenraad, wil niet toelichten welke misstap Van der Meij heeft begaan. ,,Hij heeft een openbare grove zonde begaan. Dat is de enige mededeling en daar wil ik het bij laten. Bij ons is zo’n mededeling voldoende.’’ Bij het Openbaar Ministerie is nog geen aangifte van de zaak binnengekomen.

Leendert Willem Van der Meij (1950) studeerde theologie in Utrecht, Apeldoorn en Leiden en werd in 1975 predikant in Middelharnis. Daarna stond hij als predikant in Zaamslag (1980) en in Alphen aan den Rijn (1985).

Oordeel

De classis, een raad die boven de kerkenraad staat, buigt zich binnenkort over de zaak. Oskam denkt dat de classis snel met een oordeel komt. ,,Er zijn twee mogelijkheden: de dominee wordt uit zijn ambt gezet of de schorsing wordt opgeheven. Die tweede mogelijkheid is slechts een theoretische.’’ In oktober is de eerste reguliere vergadering van de classis en wordt deze zaak waarschijnlijk behandeld.

In artikel 80 van het kerkenrecht staat een lange lijst met grove zonden. De voornaamste zijn: openlijke godslastering, trouweloze verlating van de dienst of het indringen in het dienstwerk van een ander (bemoeien met het pastoraal werk van een ander), meineed, echtbreuk, overspel, seksueel misbruik, diefstal, het plegen van lichamelijk en psychisch geweld, drankmisbruik en oneerlijk winstbejag.

Geliefd

Dominee Van der Meij was geliefd bij de kerkgangers. ,,Niemand had dit verwacht’’, zegt Oskam. ,,Er is geen commotie of onrust ontstaan. Er was eerder sprake van grote ontzetting.’’

Ook gemeentelid Wim van Wikselaar is geschokt over het lot van de dominee. ,,Hij is hier ruim 20 jaar actief geweest. Hij was erg geliefd. Maar ik weet ook niet wat er gebeurd is. Dit kerkenraad, na overleg met de kerkenraad in Renswoude, heeft dit besloten. Als twee kerkenraden tot dit besluit komen, is wel iets serieus aan de hand.''