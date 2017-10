Domkerk bereidt zich voor op komst koning Willem-Alexander

Productiewagens, een grote cabine voor de filmcrew en beveiligingsbusjes; er wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben voor de komst van de koning. Willem-Alexander is vanavond aanwezig bij de viering ‘500 jaar Reformatie’ in de Domkerk in Utrecht.

Sjoek Nutma werkt bij de Evangelische Omroep en is de hele dag druk bezig met de voorbereidingen. ,,Vanavond verzorgen we een livestream en zondag is er een samenvatting op televisie. Alles moet dus goed in beeld worden gebracht.’’ Rond 16.00 uur vanmiddag zal de organisatie een complete doorloop doen. Om 18.30 uur arriveert de koning en om 19.00 uur begint de dienst. ,,Voorlopig zijn we nog wel even zoet’’, vertelt Nutma.