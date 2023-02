Domklokken luiden om Oekraïners hart onder de riem te steken

Sasha en Oksana uit Oekraïne konden in het huis van Jasper en Maud terecht (want zij wonen nu in de tuin)

De oorlog in Oekraïne heeft diepe wonden in de levens van Sasha (38) en Oksana (37) geslagen. De twee vriendinnen vluchtten naar Nederland en Oksana verloor een familielid. In Veenendaal, waar ze op een bijzondere plek wonen, wordt hun leven beheerst door verdriet, woede én hoop. ,,Als de oorlog voorbij is gaan we terug!’’