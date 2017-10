‘Dommetjes’ op de Neude: leuk, maar niet bedoeld als fietsenstalling

Gezondheid burgemeester Marc Witteman stabiel

13:12 De gezondheidstoestand van burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht is de afgelopen tijd niet verder achteruit gegaan. Hij laat bij het begin van zijn zevende chemokuur via Facebook weten dat de tumor bij zijn longen de afgelopen weken stabiel is gebleven. ‘Dat is goed nieuws’, schrijft hij zelf.