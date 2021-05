Domper op eerste verjaardag reuzenpandababy: dierentuinen blijven gesloten én Fan Xing slaapt door eigen feestje heen

Hoe corona de omzet van deelautobe­drijf Juuve verdriedub­bel­de: ‘Luxe bolides scoren goed’

29 april Even leek corona een rampzalig jaar in te luiden voor het deelautobedrijf Juuve Carsharing. Hun core business - mensen van A naar B brengen - leek als een plumpudding in te storten. In zijn angstdromen zag oprichter Niki Sie de 170 auto’s in zijn Rotterdamse wagenpark al langzaam verpieteren. Het tegenovergestelde gebeurde. Afgelopen jaar verdriedubbelde de omzet.