Domtoren draagt na bijna een jaar weer de titel ‘hoogste kerktoren van Nederland’

Dit bijzondere MRI-apparaat is maar op paar plekken ter wereld te vinden, waaronder nu in het WKZ

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en Prinses Máxima Centrum in Utrecht zijn een bijzonder apparaat rijker. De zogeheten ‘MRI-OK’ is een MRI-scan waarmee tijdens een operatie opnames van de hersenen gemaakt kunnen worden. Bijzonder, want zo’n apparaat wordt maar op een paar plekken ter wereld gebruikt.

12 juli