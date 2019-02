Domtoren verbant Michael Jackson om beschuldigingen misbruik

PollMichael Jackson wordt verbannen van de Dom. De commotie over het vermeende kindermisbruik door de in 2009 overleden King of Pop loopt zo hoog op dat beiaardier Malgosia Fiebig en pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro een ander thema kiezen voor het slotstuk van de serie Zomeravondconcerten op 19 augustus.

Enquete poll Bij een groot artiest moet de muziek áltijd op de eerste plaats staan Eens

Oneens Bij een groot artiest moet de muziek áltijd op de eerste plaats staan Eens (49%)

Oneens (51%) Bron van alle onrust is de vier uur durende documentaire Leaving Neverland, waarin twee jongens het popicoon beschuldigen van seksueel misbruik. De film die onlangs in première ging in Amerika en op 8 maart is te zien op NPO3, lokt wereldwijd discussies uit tussen loyale fans enerzijds en anderzijds mensen die hun vraagtekens hebben bij het gedrag van Jackson.

Voor de Utrechtse Klokkenspel Vereniging, organisator van de zomeravondconcerten, aanleiding om het thema te herzien. ,,We moeten uit praktisch oogpunt knopen doorhakken wat betreft de programmering‘’, zegt voorzitter Erik Kerpen. ,,Michael Jackson als thema leek heel aardig, maar toen kwam de film en later volgden de krantenartikelen. We kunnen niet afwachten wat daaruit komt. Ik ga er geen oordeel over geven, maar de artiest van het slotconcert moet boven elke discussie verheven zijn. Het is en blijft een feest voor een breed publiek.’'

Begrip

Jeroen van Veen werd donderdagmiddag geïnformeerd door beiaardier Fiebig, die op dat moment in Polen was. ,,Ik heb begrip voor de beslissing’’, zegt de gevierde pianist, die al in 2009 door Fiebigs voorganger Arie Abbenes bij de zomerconcerten werd betrokken en de arrangementen doet van de muziekstukken. ,,Je wilt je niet mengen in een discussie waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Een concert moet een feest zijn, daar mag geen smet op rusten. Los van wat er al dan niet waar is van alle verhalen rond Michael Jackson.’’

In deze samenstelling hebben de drie musici de afgelopen jaren goed ontvangen slotconcerten gegeven met thema’s als Beatles, ABBA, Queen, Muse en, afgelopen jaar, Sting en The Police. Op de derde maandagavond in augustus heerst altijd een bijzondere sfeer in de Utrechtse binnenstad, als vanaf 80 meter hoogte en versterkt door een indrukwekkende geluidsinstallatie een uur lang populaire nummers klinken. Dit jaar kozen de uitvoerders voor Michael Jackson om stil te staan bij diens tiende sterfdag. Voorzitter Kerpen laat weten dat de Utrechtse Klokkenspel Vereniging dezer dagen met de musici om tafel gaat om een nieuw thema vast te stellen.