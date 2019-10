Donaties voor veroorzaker dodelijk ongeval A2 stromen binnen

Politie waarschuwt: bloedprik­ben­de slaat toe in heel het land

23 oktober De ‘bloedprikbende’ slaat in het hele land toe. In Utrecht werden recent drie slachtoffers gemeld, maar nu blijken ook een bejaarden in Eindhoven en Delft slachtoffers te zijn geworden. Ook in Delft is de bende actief. De politie denkt dat het daar niet bij blijft. ,,Ik verwacht dat er nog veel meer zaken bij komen.”