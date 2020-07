Doneeractie voor Mani (30) die leven redt, maar zelf opdraait voor de kosten: ‘Het is een bitterzoet gevoel’

Oudere Utrechtse vrouw beroofd van ketting, maar niet door beruchte kettingruk­ker

18:35 Opnieuw is een oudere vrouw op brute wijze beroofd van een halsketting. Dit keer gebeurde het in Utrecht en was de dader een vrouw. In het oosten van de provincie Utrecht was de laatste weken een kettingrukker actief, die oudere dames beroofde van dure halskettingen.