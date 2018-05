Dood van Avicii is voor Utrechtse DJ Fedde Le Grand een wake-up call

Miami of Mexico: waar dj Fedde Le Grand voor het laatst optrad, wekt twijfel bij hem op. Hij is al blij dat-ie weet welke dag het is. Dat hij op 5 mei het Bevrijdingsfestival in Utrecht afsluit, weet-ie ook.

Wie de vrijheid wil vieren op de muziek van de in Utrecht geboren en getogen dj Fedde Le Grand (40) tijdens het Bevrijdingsfestival in park Transwijk, heeft een buitenkans te pakken. Hij sluit het festival af als Ambassadeur van de Vrijheid. Le Grand werd in 2006 bekend bij het grote publiek met de hit Put your hands up 4 Detroit.

Vrijheid in de liefde

,,Ik heb het geluk dat ik mijn vriendin Audrey veertien jaar geleden ontmoette voordat ik 'ontspoorde' als dj. We hebben samen de beginjaren van mijn succes meegemaakt. Toen zagen we elkaar nog relatief vaak in vergelijking met nu. Niet langer dan drie weekenden onafgebroken op tour zijn, is nu de regel. Anders vervreemd je toch wel echt van het leven hier.”

„Terwijl ik op reis ben, gaat alles hier gewoon door. Dan hebben Audrey en ik even een dag nodig om tot elkaar te komen. Saai is het nooit. Het komt niet voor dat we zeggen: 'Hé schat, wat zullen we vanavond eens gaan doen?' Ook ben ik erachter gekomen dat het goed werkt om elke avond na 20.00 uur mijn telefoon uit te zetten als ik in Nederland ben. Geen Facebook, geen Twitter, geen Instagram. Dan ben ik er tenminste echt.”

Vrijheid in zijn werk

Quote Ik vlieg meer dan een gemiddelde piloot of stewardess „Internationaal dj zijn klinkt in de oren van velen als iets 'vets'. Dat is het ook, maar het reizen is niet iets om jaloers op te zijn. Als je zoveel vliegt als ik, is de lol er wel een beetje vanaf. Het is soms een opgave om weer urenlang tot mijn vliegtuigstoel veroordeeld te zijn. Ik vlieg meer dan een gemiddelde piloot of stewardess.”



„Het is een aanslag op mijn lijf: de vele jetlags, nauwelijks slaap en slecht eten. Dat besef ik als ik weer op een kleffe sandwich bijt. Ik moet toegeven dat ik mij tijdens optredens wel bevrijd voel. Meestal komt de ontlading na twee platen. Dan merk ik dat de spanning van tevoren niet nodig was geweest. Zenuwen, je merkt het niet aan mij. Vaak wil ik voor mijn optreden totale rust om mij heen. Geen gesprekken voeren, maar me mentaal focussen op wat komen gaat. Ik observeer wat mijn voorganger draait en hoe het publiek hierop ingaat. Dat is bepalend voor hoe ik mijn show begin.”

„In de zomer is het een totaal gekkenhuis. Na het Bevrijdingsfestival draai ik aan één stuk door tot en met september in Mexico, Azië en Amerika. Tot op zekere hoogte word ik dan geleefd: elk uur van de dag is voor mij ingevuld.”



„Op 5 mei wil ik in Utrecht vooral een feestje vieren. Ik ga niet als meester Le Grand achter de draaiknoppen staan met de boodschap: 'Jongens, weten jullie wel hoe speciaal vrijheid is?' Daar komen ze al dansend wel achter. Als ik in Azië optreed, word ik ermee geconfronteerd dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zodra ik op het vliegveld aankom, staat er al een waarschuwing dat de gevangenis en de dood de beloningen zijn voor het gebruiken van drugs. In China werkt al mijn social media niet. Dat wordt dan vanuit Nederland voor mij bijgehouden. Toen ik eens in Dubai optrad, mochten de danseressen alleen hun ingestudeerde dansje tonen. Vrij dansen werd als aanstootgevend gezien. Dan besef ik telkens: wat mogen we veel hier in Nederland. Dat mag eens per jaar goed gevierd worden."

Volledig scherm Dj Fedde Le Grand tijdens een van zijn optredens. © Feddelegrand

Vrijheid voor het leven