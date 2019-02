Doodgeboren Fien is nu eindelijk ook officieel dochter van Mieke en Willem

Mieke sloot zich aan bij moeder Natasja Geyteman, die een actie was begonnen nadat zij erachter kwam dat haar in 2007 te vroeg overleden dochter Jolie voor de overheid nooit had bestaan. Een petitie die in korte tijd door meer dan 81.000 mensen werd ondertekend, leidde tot een wetswijziging. Ouders kunnen, met terugwerkende kracht, hun overleden kindje laten bijschrijven in het persoonsregister.



,,Ik ben heel trots. Mooi dat de wet is gewijzigd,’’ zegt Mieke, na de emotionele ondertekening waarbij ze een traan moest wegpinken. ,,We zijn jaren bezig geweest met praten en uitleggen, weerstand overwinnen. Dit betekent veel voor ons.’’ Zowel de Tweede als de Eerste Kamer nam het voorstel tot wetswijziging unaniem aan.