Doodgeschoten broer van kroongetuige weigerde uitgebreide beveiliging

Het OM maakte vrijdag met veel bombarie bekend dat de 30-jarige Nabil Bakkali als kroongetuige verklaringen heeft afgelegd over moorden rondom de zogenoemde Mocro-maffia. Met zijn familie is uitgebreid gesproken over een beschermingsprogramma. ,,Het slachtoffer heeft daar beperkt gebruik van willen maken. Wij zagen bepaalde risico’s en hebben een breder palet aan bescherming aangeboden, maar daar wilde hij geen gebruik van maken.” Welke maatregelen er wel waren genomen wil woordvoerder Ties Kortmann niet zeggen. Volgens het OM wordt er nu gekeken naar de maatregelen rondom de overige familieleden van de kroongetuige. ,,Daar wordt nu goed naar gekeken. Het OM is geschokt door dit nieuws.”

Extra geld

Ook de politiek is geschokt door de afrekening. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt van een ‘uiterst brutale situatie’. Hij vindt het ‘heel schokkend’ voor de nabestaanden, maar wil er verder weinig over kwijt om de rechtsgang niet in de weg te zitten. Het kabinet zet volgens hem veel extra geld in om dit soort ‘vreselijke acties’ tegen te gaan. ,,We gaan deze vorm van criminaliteit keihard aanpakken.’’