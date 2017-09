Doodsoorzaak overleden fietser Houten nog onduidelijk

UpdateDe politie heeft nog geen informatie vrijgegeven over de mogelijke doodsoorzaak van de man die donderdagavond in een sloot aan de Oud Wulfseweg in Houten is gevonden. De politie heeft ter plaatse urenlang onderzoek gedaan. Het lichaam werd rond 23.00 uur geborgen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend.