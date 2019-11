Doodzieke Norah (6) wil dolgraag met familie naar Disneyland, maar heeft een busje nodig

video Bij ’t Taphuys in Utrecht kun je zelf biertjes tappen

29 november Bruin bier, kriekbier, witbier of toch een IPA. Een biertje bestellen in een gemiddelde kroeg in Utrecht is voor de liefhebber een hele uitdaging. Alles is lekker. Geen verrassing dus dat de nieuwe zaak ’t Taphuys aan de Mariaplaats, sinds de opening drie weken geleden, ieder weekend stampvol zit. Daar kan je namelijk bieren per centiliter proeven. En zelf tappen.