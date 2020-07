Doodzieke Seb (11) door FC Utrecht met fakkels onthaald: ‘Zijn allerlaatste wens is in vervulling gegaan’

Utrechter (55) moet cel in na plaatsen artikel over moord op Facebook van ex-vrien­din

15:56 Een 55-jarige Utrechter is door rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van twee maanden vanwege het bedreigen van zijn ex-vriendin via Facebook. Vanwege het schenden van de voorwaarden bij een eerdere veroordeling, moet hij in totaal acht maanden de cel in.