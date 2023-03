Doofblind, maar toch roeien: dankzij deze uitvinding van Utrechtse studenten kan het

Van bloed in het stemhokje tot stemmen op de gang: dit ging er mis bij de verkiezin­gen in Veenendaal

Veenendaal was met het bekendmaken van de verkiezingsuitslag de laatste gemeente van heel Nederland. In de Salvatorkerk was het zo druk dat kiezers op de gang stemformulieren stonden in te vullen. In wijkkerk De Open Hof probeerden kiezers het stembiljet dat ze bij het ene stembureau hebben opgehaald bij het andere in te leveren.