Doofpot Uithoflijn: ‘We doen net alsof we het niet weten’

20 maanden cel en tbs voor ontucht met peuters op kinderdag­ver­blijf

1 mei De 27-jarige Bart C. is vandaag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 20 maanden celstraf en tbs. Hij pleegde als pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang bij Partou in De Bilt ontucht met zeven minderjarige meisjes. C. was niet bij de uitspraak aanwezig, net als zijn advocaat.