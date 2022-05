Door stijgende rente kopen minder mensen een huis: is het einde van de gekte op de woningmarkt in zicht?

Gezinnen krijgen geen woning in dit wooncom­plex en daar stemden zij zelf mee in, zegt de wethouder

Het niet meer toewijzen aan gezinnen van woningen in een complex in Lombok gebeurt met instemming van de bewoners. Dat laat de gemeente Utrecht in een reactie weten, nadat GroenLinks kritische vragen had gesteld over de ‘opvallende’ regeling.

29 april