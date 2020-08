Door Tinder heeft Hanne het veel drukker gekregen: ‘Durf nee te zeggen’

UTRECHT GROEIT Van slaperig provincie­stad­je naar snelst­groei­en­de stad: ‘Wil Utrecht wel een grote stad zijn?’

29 augustus Wie vanuit 2020 in één klap naar het Utrecht van 1950 zou stappen, weet niet wat ’ie ziet. In 70 jaar jaar is de stad onherkenbaar veranderd. Zeker de laatste 20 jaar zijn de veranderingen bijna niet meer bij te houden. Wat doet die groei met Utrecht? En wat komt er allemaal op ons af? Deel 1 van een serie over de groei van de stad en regio.