Doordeweeks op pad? 6 x uittips voor komende week

Sjors (28) fietst binnen 24 uur van Domtoren naar Eiffelto­ren: ‘Alles doet pijn. Lopen lukt nauwelijks’

Hij stapte op zijn fiets onder de Utrechtse Domtoren en reed - binnen 24 uur - naar de Eiffeltoren in Parijs. Met deze actie zamelde Sjors van ‘t Hag geld in voor onderzoek naar de meest dodelijke vorm van kanker. ,,Wat zijn lijdende spieren in vergelijking met de diagnose alvleesklierkanker?”