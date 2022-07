Doorfietsroutes in provincie Utrecht, de Champions League onder de fietspaden: wat maakt ze bijzonder?

De provincie Utrecht heeft deze week een enquête gelanceerd waarin onderzoek wordt gedaan naar de zogenaamde ‘doorfietsroutes’. Maar wat is zo’n doorfietsroute eigenlijk en wanneer mag een fietspad deze term dragen? We vragen het aan Paul van Weenen van de provincie Utrecht.

Wat is een doorfietsroute?

,,Het is een hoogwaardige fietsroute, maar het is niet iets buitenaards hoor. We proberen gewoon de verbindingen tussen kleinere kernen met grotere plaatsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Wanneer voldoet een fietspad aan een doorfietsroute?

,,Het moet breed genoeg zijn, vlak. In principe moet je als fietser voorrang hebben op kruisingen en bij verkeerslichten zo weinig mogelijk wachttijd. Vloeiende bochten zijn belangrijk. Zo min mogelijk paaltjes en markeringen op het fietspad die helder zijn ook. Eigenlijk draait om het comfort en de veiligheid.”

Waarom zijn die zo belangrijk?

,,We mogen gezegend zijn om in deze mooie regio te wonen met veel arbeidsplaatsen, maar als iedereen de auto pakt loopt het verkeer meer en meer vast. Daarom willen we het fietsen stimuleren.”

Volledig scherm Paul van Weenen houdt zich bezig met het fietsbeleid in de provincie Utrecht. © Paul van Weenen

Welke doorfietsroutes bestaan er op dit moment?

,,In zekere zin bestaan ze allemaal, maar voor vijf routes hebben we met de gemeente nu overeenstemming wat we gaan doen en hoe dat te financieren. Dat zijn de routes tussen Amersfoort en Utrecht, Woerden en Utrecht, IJsselstein en Utrecht, van Veenendaal naar Utrecht Science Park en tussen Bunschoten en Amersfoort.”

Wat hopen jullie met de enquête te bereiken?

,,Wat we willen weten is van de mensen die nu gebruik maken van de routes, wat ze van die route vinden. Zij kunnen positieve punten aanstippen, maar ook laten weten wat beter zou moeten. Over twee jaar kunnen we dan nog een keer nagaan of dit is gelukt.”

Maar verwacht u dat fietsers nu echt bezig zijn met hoe breed een fietspad is?

,,Nou, niet de hele tijd nee. Maar er zijn echt wel punten waar mensen denken: verrek hier is het altijd druk, ik moet altijd oppassen of er tegenliggers zijn. We hopen deze plekken te verbeteren zodat er relaxt gefietst kan worden.”

