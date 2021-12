Doorn flikt 't weer: twee nachtjes vorst en de ijsbaan kan al open

De ijsvlakte die de afgelopen nachten met zorg is opgebouwd is goed genoeg voor publiek, constateerde ijsmeester Kees Schippers in alle vroegte.

Hoewel elders in het land deze maand al eens werd geschaatst op natuurlijk ijs, was het in Doorn nog wachten op een koudefront uit het oosten. De Doornsche IJsclub is wel de eerste ijsbaan in de regio Utrecht waar geschaatst kan worden. Toen die deze week kwam was het moment daar voor de ijsmeesters om het eerste laagje ijs aan op de baan op te bouwen.

Het is de tweede keer dit jaar, dat de ijsbaan open gaat. In februari kon er ook al worden geschaatst in Doorn.

