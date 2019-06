Doorn in diepe rouw door overlijden vader die op weg was naar de avondvierdaagse

Opnieuw gedoe op terrein klinieken in Den Dolder: nu hennepkwe­ke­rij ontdekt

11:21 Altrecht neemt extra beveiligingsmaatregelen na de vondst van een hennepkwekerij op het terrein in Den Dolder. Extra camera's moeten de veiligheid in de omgeving vergroten. De politie onderzoekt of de kwekerij het werk is van patiënten van de psychiatrische kliniek of van mensen van buiten de kliniek.