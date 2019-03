Doorrijder dodelijk ongeluk Utrecht meldt zich bij de politie

Video Utrechtse ‘Molloten’ verrast na avondje Wie is de Mol? op witte doek

10:24 Is het Merel, Sarah of toch Niels? Zo’n tweehonderd fans van de NPO1- hitserie Wie is de Mol? stapten gisteravond vol spanning een bioscoopzaal van Kinepolis in Utrecht binnen om de ontknoping op het witte doek te bekijken. Een uur later kwamen velen in shock weer naar buiten: ,,Het was gewoon Merel!’’