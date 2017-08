Doorstart VV Hoograven van de baan

PvdA-raadslid Gadiza Bouazani pleitte deze week in het AD voor een doorstart van de club. Volgens haar hangen veel jongeren weer op straat sinds de opheffing van VV Hoograven. Bij andere clubs in de omgeving, zoals Kampong en DVSU, zouden ze niet terecht kunnen, omdat er wachtlijsten zijn. Bouazani wil dat de gemeente en sportkoepel zich, net als bij de oprichting in 2005, inzetten om VV Hoograven levensvatbaar te maken. Desnoods als omnivereniging met een voetbal- en hockeyafdeling.

Maar woordvoerder Matthijs Keuning laat weten dat de gemeente Utrecht dat niet gaat doen. ,,Het is niet de taak van de gemeente om een voetbalclub op te richten. Wel gaan we onderzoeken wat we op de locatie gaan doen.’’

Footy

Op dit moment zijn de sportvelden van VV Hoograven verhuurd aan de organisatie Footy, die er voetbalcompetities 5 tegen 5 en 7 tegen 7 organiseert. De gemeente en Harten voor Sport willen op die plek ook sportaanbod voor wijkbewoners aanbieden. Maar opnieuw een sportclub oprichten en bij de hand nemen, zoals bij VV Hoograven het geval was, zal de gemeente dus niet meer doen.