‘Draaideurcrimineel’ vernielt draaideur in Hoog Catharijne, vlucht en verwisselt van kleding

Populair­ste wijkagent van Utrecht heeft stad verlaten, maar verbindt nog steeds mensen via Instagram

Iedereen die in Utrecht woont, kan hem kennen. Dennis Schuring (41) was lange tijd de populairste en bekendste wijkagent van de stad. Tot hij bijna drie jaar geleden de keuze maakt om in een ander gebied als leidinggevende aan de slag te gaan. ,,Natuurlijk plaats ik nog veel op social media. Van verhalen over preventie tot het enthousiasmeren van mensen.”

26 december