Drama op parkeerplaats Slot Zuylen: boom valt om, vrouw overlijdt

Utrechtse jaarwisse­ling ‘rustig’ verlopen: tientallen autobran­den, één vuurwerk­slacht­of­fer en ME moet paar keer tanden laten zien

1 januari De jaarwisseling is in de stad Utrecht en omliggende gemeenten in vergelijking met andere jaren relatief rustig verlopen. Er viel één vuurwerkslachtoffer te noteren, in Veenendaal. De brandweer was druk met een flink aantal autobranden - enkele tientallen - maar het waren er veel minder dan in voorgaande jaren. De politie heeft voor zover bekend bij één huisfeest in moeten grijpen, in hartje Utrecht. Ook werd de politie in Utrecht met stenen bekogeld en moest de Mobiele Eenheid een paar keer haar tanden laten zien. In totaal vonden er 27 arrestaties plaats.