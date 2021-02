Drama voor Annemarie (36) nu hulphond Nova na vuurwerktrauma nooit meer terugkeert: ‘Ik ben een wrak’

Laatste puzzelstuk­je valt op zijn plek: Utrecht investeert 45 miljoen euro in cultureel hart Berlijn­plein

4 februari Het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum gaat op de schop. Daarmee is de langgekoesterde wens om van dit gebied een groot cultureel centrum van Utrecht te maken een stap dichterbij. Op het plein moeten in 2025 verschillende culturele instellingen en buitenruimtes verrijzen, zo maakte wethouder Anke Klein (D66, cultuur) donderdag bekend.