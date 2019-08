Drama voor fruittelers: hittegolf bezorgt appels en peren ‘zonnesteek’

VIDEO Opgepakt, vrij, nu weer opgepakt: OM denkt nu wél bewijs te hebben tegen boer Gert

16:28 Het onderzoek naar agrarisch ondernemer Gert S. (35) is nog volop aan de gang. Zijn mogelijke betrokkenheid bij zes verschillende branden ligt onder een vergrootglas. Hij verblijft momenteel in de cel, op verdenking van brandstichting in zijn boerderij in ’t Goy.