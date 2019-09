Dramatisch ongeval IJsselsteins gezin in Turkije eist tweede leven: moeder overleden

Doodsbange Maarsse­naar (71) slaat overval­lers 's nachts zijn huis uit

9:28 Een 71-jarige inwoner van Maarssen verkeerde in doodsangst toen een overvaller in het holst van de nacht op hem insloeg. Desondanks wist hij in juni van dit jaar met een rake kaakslag de man en een handlanger uit zijn huis te verjagen. De Maarssenaar deed zijn verhaal dinsdagavond in een uitzending van Opsporing Verzocht.